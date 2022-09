Selena Gómez aborda su lucha contra los problemas mentales en un nuevo filme

El documental "Selena Gomez: My Mind & Me", que aborda la lucha de la cantante y actriz Selena Gómez con sus problemas de salud mental, se estrenará a nivel global por Apple TV+ el próximo 4 de noviembre, anunciaron este martes la empresa tecnológica y la propia artista.

A su vez, la cantante y actriz publicó en Instagram un "tráiler" del documental junto al cual escribió: "Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar. Pero no cambiaría mi vida".

La intérprete, de 30 años, ha sido abierta acerca de sus luchas contra la ansiedad y la depresión, y en 2020 reveló que le fue diagnosticado trastorno bipolar.

Como artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y acumulado más de 45.000 millones de reproducciones globales de su música, apuntó Apple.

"Este año recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica 'Only Murders in the Building', en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short", añadió.