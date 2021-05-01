Segunda edición de la cartelera musical Lo más pegao con Adolfo Naveda
Posición 10. RAUW ALEJANDRO FT ANUEL – RELOJ
Posición 9. IAN FT RAHEN – ALGO CONTIGO
Posición 8. OLGA TAÑON FT JAY WHEELER – COMO OLVIDAR REMIX
Posición 7. CARLOS VIVES FT RICKY MARTN – CANCION BONITA
Posición 6. SILVESTRE DANGOND – LAS LOCURAS MIAS
Posición 5. RICARDO MONTANER FT JUAN LUIS GUERRA – DIOS ASI LO QUISO
Posición 4. MALUMA x BELEE x RAUW ALEJANDRO x DARELL & DJ LUIAN – ALOHA
Posición 3. LASSO FT MICRO TDH – ME ARUINASTE NETFLIX
Posición 2. DADDY YANKEE – PROBLEMA
Posición 1. BAD BUNNY FT LA ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE
Pronósticos
GNOTTE – MALA
ADRIAN Y SLIKER FT LION – CHOCOLATE