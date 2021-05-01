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Segunda edición de la cartelera musical Lo más pegao con Adolfo Naveda

Adolfo Naveda presenta su columna musical Lo más pegao, donde el lector podrá conocer quiénes son los artistas nacionales e internacionales del momentos que más suenan en la radio venezolana
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Redacción Versión Final
@versionfinal Archivo

Posición 10. RAUW ALEJANDRO FT ANUEL – RELOJ

Posición 9. IAN FT RAHEN – ALGO CONTIGO

Posición 8. OLGA TAÑON FT JAY WHEELER – COMO OLVIDAR REMIX

Posición 7. CARLOS VIVES FT RICKY MARTN – CANCION BONITA

Posición 6. SILVESTRE DANGOND – LAS LOCURAS MIAS

Posición 5. RICARDO MONTANER FT JUAN LUIS GUERRA – DIOS ASI LO QUISO

Posición 4. MALUMA x BELEE x RAUW ALEJANDRO x DARELL & DJ LUIAN – ALOHA

Posición 3. LASSO FT MICRO TDH – ME ARUINASTE NETFLIX

Posición 2. DADDY YANKEE – PROBLEMA

Posición 1. BAD BUNNY FT LA ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE

Pronósticos

GNOTTE – MALA

ADRIAN Y SLIKER FT LION – CHOCOLATE

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