Sebastián Yatra no se presentará en Venezuela: "ninguna productora encontró un acuerdo con su equipo"

La presentadora Yoli Obelmejias, del programa "Sábado en la noche" transmitido por Globovisión, reveló este 30 de septiembre que el cantante colombiano Sebastián Yatra no se presentará en Venezuela como se rumoraba desde hace algunos meses a través de dicho show televisado.

Su presentación estaba pautada para el 7, 8 y 9 de diciembre en Maracaibo, Valencia y Caracas, más Obelmejias aseguró que los conciertos fueron cancelados antes de concretarse alguna propuesta. "De primera mano me enteré que definitivamente no va a actuar acá en Venezuela", precisó.

"De hecho, si ustedes se van ahorita a un buscador o buscan alguna tickera donde puedan adquirir alguna de las entradas para la presentación o el supuesto concierto, no lo van a encontrar porque definitivamente no va a venir y no porque no quiera venir, sino porque sencillamente ninguna productora encontró un acuerdo con su equipo de trabajo", detalló la presentadora de televisión.