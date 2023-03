Sebastián Lletget, prometido de Becky G, reacciona a las acusaciones de infidelidad

Becky G está enfrentando un momento crítico en su relación luego de los recientes rumores de que su novio Sebastián Lletget le fue infiel.

En un reciente comunicado, el futbolista dejó entrever que le falló a la cantante

“Para Becky, tú has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, la que me ha enseñado amor incondicional”, dice parte del documento difundido en redes sociales. “En lugar de haber honrado ese amor todos los días he hecho lo contrario, lastimando e irrespetando a la persona que más amo”.