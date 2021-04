Se filtran las primeras imágenes de Las chicas superpoderosas en live action

The CW está preparando un reboot de acción real de Las chicas superpoderosas (The Powerpuff Girls), serie de animación de Cartoon Network creada por Craig McCracken.

Bombón, Burbuja y Bellota volverán a la pequeña pantalla interpretadas por Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault, y los fans ya han podido ver las primeras imágenes de las actrices caracterizadas en el set.

Estas primeras imágenes de la producción no son oficiales, pero aunque simplemente son registros del set de filmaciones, constituyen los primeros acercamientos a las actrices.

Las postales compartidas por la cuenta de Twitter Cream on Scream, muestran a las actrices preparándose para grabar en su reconocida casa con tres ventanas, y luciendo los característicos atuendos en rosa, verde y azul. Las fotos pertenecen al rodaje del primer episodio.

Chloe Bennet, Dove Cameron, and Yana Perrault seen on set filming the Powerpuff girls pilot in Atlanta, 06-04-2021#PowerPuffGirls #ChloeBennet #DoveCameron

2/3 pic.twitter.com/xPGBcN72PD

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) April 7, 2021