¡Se aclaran los rumores! Hailey Bieber desmiente enemistad con Selena Gómez

La modelo Hailey Bieber negó tener una enemistad con Selena Gómez asegurando que, no hay "ningún problema" entre ella y la exnovia de su esposo, Justin Bieber, destacó el portal Milenio.

La esposa del intérprete asegura que ha sido víctima de hostigamiento y amenazas en redes sociales, algo que la cantante y actriz repudió en una publicación en su Instagram, mostrando su apoyo, por primera vez, a la esposa de su expareja.

“Eso puede ser realmente peligroso y creo que es una oportunidad para defender realmente la unión de las personas y no estar de acuerdo con el tipo de división causado. No me gusta la idea de formar un equipo con esta persona y otro con esta otra. Quiero unir a la gente”, acotó Bieber a la serie de YouTube “The Circuit”.

La modelo estadounidense criticó la idea de que son rivales como una narrativa “completamente retorcida e inventada”.

Por otra parte, pese a que la relación de Justin y Selena terminó hace ya varios años, aún los seguidores de la música que vieron el romance continúan peleando por la ruptura amorosa, reseñó Últimas Noticias.

“¿Todo esto por un chico? Es horrible. Lo he odiado desde el principio y creo que eso se remonta a ser malinterpretada cuando es como una y otra vez, no sé por qué sigo teniendo que decir que no hay ningún asunto y no hay ningún problema. Es tan decepcionante que la gente siga comportándose así por un hombre. Es el mundo en el que vivimos, por desgracia”, aseveró Bieber.

Asimismo, que los fans inventen un enfrentamiento entre ambas no solo afecta al ámbito personal de Hailey, sino que también explicó que no quiere que influya en sus proyectos profesionales como su propia marca de cosméticos, "Rhode Skin".

"No quiero que un drama tonto e inventado afecte en lo que me estoy enfocando y en lo que estoy trabajando”, culminó.