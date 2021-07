Scarlet Johansson no planea volver a Marvel después de “Black Widow”

“Viuda Negra”, la película en solitario de Natasha Romanoff, y la primera de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenó el pasado 9 de julio. Con ello, como es natural, vienen un montón de especulaciones sobre el futuro del personaje y de Scarlet Johansson dentro de la franquicia.

Hasta ahora, los mensajes eran ambiguos. La actriz hablaba de finales agridulces y lo mucho que echaría de menos a sus compañeros de producción. En paralelo, Kevin Feige declaraba que no le gustaría perderla y poder seguir trabajando con ella “de cualquier forma posible”.

Pero parece que Scarlet Johansson ha cambiado ligeramente el discurso y ahora ha dejado más que claro que “Viuda Negra” es el final de su recorrido con Marvel Studios y su personaje, que apareció por primera vez en Iron Man 2, recoge el portal Hipertextual.

“Estoy increíblemente orgullosa con ‘Viuda Negra’, mi trabajo con Natasha está completo”, dijo durante una entrevista con Variety, donde su tono ha sido totalmente firme y determinante sobre su futuro en Marvel Studios.

“Aunque nunca siento que mi trabajo está terminado y siempre pienso en nuevas formas en que podría actuar en películas que grabé hace diez años, estoy muy contenta con lo que he conseguido en los más de diez años con Marvel. Siento que me voy en un punto alto, con una película de la cual estoy increíblemente orgullosa. Siento que mi trabajo con Natasha está completo, si eso es posible. He explorado muchas de sus facetas, y siento que la elección de sacrificar su vida en vez de su mejor amigo, fue hecha con total determinación“, comentó.

Johansson hace referencia a los sucesos ocurridos durante Vengadores: Endgame (Avengers: Endgame), en que, para obtener la gema del alma, tuvo que sacrificarse, y evitar que Clinton Barton/Hawkeye muera.