Saxofonista guayanés Javier Bencomo llevará su música a Colombia con un innovador concepto

El saxofonista guayanés Javier Enrique Bencomo recién está aterrizando en Colombia, tras pasar 15 días en su natal Ciudad Guayana, a donde luego de cinco años, volvió para traer su música que ahora lleva por urbes neogranadinas.

Desde marzo de 2018 el músico reside en Bogotá y actualmente está girando por 23 ciudades del país con PsicoTips, una empresa con un innovador concepto, creada por dos psicólogos para tratar las habilidades blandas de los empleados de las compañías usando la ciencia, el arte y los juegos.

Bencomo contó a Correo del Caroní que la gira inició el 18 de abril en Medellín y que participa en estos talleres en una dinámica musical.

“La actividad se llama inside musical. Yo toco unas piezas musicales y las personas deben adivinar el nombre real de la canción. Entonces, esta gira se realizará en 23 ciudades donde se encuentra la empresa de gasolina Primax. Además de esta actividad tendré un espacio cultural donde podré exponer mi carrera como músico”, expresó.

En Bogotá también forma parte de Tu arte tu vino, una empresa creada por venezolanos en Colombia que se dedica a enseñar a pintar mientras beben vino y escuchan música tocada por Bencomo y otros artistas.

Además, este año lanzará un proyecto llamado My Experience. “Trata sobre mi experiencia a través de mis distintos géneros musicales, agrupaciones y lugares visitados”, describió.

El regreso a Guayana

El 23 de marzo Bencomo aterrizó en Venezuela y pasó 15 días en Guayana. Se presentó en la UCAB Guayana durante el Festival Suena UCAB 2023, realizado el 30 de marzo. Posteriormente dio un recital en la Sala de Arte Sidor el 5 de abril.

“No esperé que tuviera una recepción tan maravillosa, no hay otra palabra. En la UCAB hubo mucha emoción, la gente estuvo muy activa y muy dinámica, eso me sorprendió muchísimo y me animó a seguir tocando”, agregó.

En la Sala de Arte Sidor fue un evento más íntimo. “Conversé con las personas, la gente estuvo muy receptiva y a pesar de que fue Semana Santa se llenó la sala, fue maravilloso, no lo puedo describir de otra forma, fue hermoso”.

Repertorio que honra raíces

Javier Enrique Bencomo es un saxofonista autodidacta, ya que aprendió a tocar el instrumento por sus propios medios, sin embargo, en Guayana recibió clases de cuatro dictadas por los maestros Proto López y Cheo Hurtado.

En su repertorio toca desde baladas románticas americanas, jazz, salsa, cha-cha-chá, bolero, rock, canciones de Luis Miguel, blus, bossa nova, merengue, vals venezolano, cumbia, entre otros.

Uno de sus temas favoritos es Viajera del río, un vals​ creado por el compositor venezolano Manuel Yánez al admirar las boras en el malecón de Ciudad Bolívar, esta es una pieza emblemática de la región de Guayana.

Bencomo lleva esos acordes a Colombia y la canción despierta curiosidad en su público, esa es su forma de llevar sus raíces siempre.

“La canción que más me gusta tocar en los eventos es Viajera del río, la gente siempre me dice ‘ay que linda, cómo se llama’ y yo les explico quién es el compositor de la canción, de dónde es y su historia”, comentó.

Para aquellos compatriotas que también decidieron emigrar y que aún no han conseguido su norte, el saxofonista guayanés recomendó trabajar duro y demostrar que son más que el prejuicio que algunas personas tienen sobre los venezolanos.

“Que demuestren lo que valen. Todo lugar es bueno dependiendo de cómo lo veas y las personas son buenas. Si de mil personas que tratas al día una te trata mal, no te quedes con lo que ella te hizo, quédate con las 999 personas que te trataron bien desde el acto más pequeño hasta el más grande. Que trabajen, el mundo está hecho para trabajar y no para que nos regalen las cosas. Y que siempre tengan un propósito, una meta que alcanzar”, finalizó Bencomo.