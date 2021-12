Sasha Fitness dio positivo para Covid-19

La entrenadora y empresaria venezolana, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, anunció este sábado 18 de diciembre a través de sus historias en Instagram que dio positivo para Covid-19.

"Les cuento, que tengo Covid, ni me pregunten como se me pego porque no tengo ni idea, yo casi no salgo y cuando salgo soy super precavida, fue de golpe, me empecé a sentir mal ayer en la tarde, me empezaron a doler los huesos y a toser y toser", dijo en un video.

"Estoy tratando de no deprimirme, el doctor me dijo que no tuviera contacto con la bebé", acotó entre lagrimas.

Pidió a sus seguidores que se limiten a mandarle anécdotas a menos que sean positivas, "no quiero nada negativo en estos momentos, estoy en shock".