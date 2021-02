Sascha Fitness reveló que tiene nueve semanas de embarazo

La empresaria e influencer marabina, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, anunció el sábado que está a la espera de su tercer hijo.

La especialista en nutrición compartió en su cuenta de Instagram que ya tiene nueve semanas de gestación. “¡Normalmente la gente espera para decirlo después de las 12 semanas, yo hoy cumplí nueve semanas de embarazo! Pensamos mucho si contarlo o no y al final pensamos: ¿por qué no?”, escribió.

Aseguró que el primer trimestre del embarazo es complicado porque hay más miedo, ansiedad y malestar, algo que se ve poco en las redes sociales, además confesó que “ha sido el embarazo que más duro me ha pegado”.

Yo no sé fingir, por eso cuando hay algo tan grande me escondo y me desaparezco. También quiero compartirles mis ansiedades y miedos por ser el primer trimestre, creo que la mayoría nos sentimos así, sobre todo nuevo después de una pérdida”, dijo en alusión al bebé que perdió hace casi cinco años.