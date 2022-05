Sandra Bullock confiesa por qué se niega a hacer escenas íntimas en películas

“No soy el tipo de persona que dice ‘Me voy a grabar teniendo relaciones porque me voy a ver bien’. No quiero saber cuáles son mis mejores ángulos. No quiero verme. No quiero escucharme. Por ende, no lo haré ni en películas”, dijo Bullock