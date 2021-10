Rumor de un posible romance entre Selena Gomez y Chris Evans enloquece a fans

Parece que el dicho de “ojos que no ven, corazón que no siente” ha revolucionado al “ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan”… y sí, fue en una de estas plataformas donde empezaron a correr las versiones de que Selena Gomez y Chris Evans están saliendo.

Evans la empezó a seguir a ella en Instagram y ahí inició la emoción para usuarios y fanáticos… aún cuando ella, seguida por 267 millones de usuarios, no lo sigue a él.

Desde el 7 de octubre las búsquedas relacionadas con la posible pareja han hecho estallar internet. Y es que el rumor aumentó gracias a las propias palabras de Selena, de 29 años, quien conversando con Andy Cohen, en el programa Watch What Happens Live, reveló su atracción por el Capitán América, de 40 años.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”, confió en una grabación de hace varios años, que se empezó a difundir en redes sociales.

Hay fotografías recientes (que ya fueron viralizadas en Twitter) en las que Selena y Chris aparecen en el mismo lugar. Eso ha reforzado las probabilidades de un noviazgo, que sería de los más vistosos de la farándula internacional.

Inicialmente fueron captados saliendo de un estudio de grabación y posteriormente de un restaurante.

Sin embargo, en el amor piensan los más fanáticos, pero hay quienes consideran que estas interacciones tienen relación con que ambos estén trabajando juntos en algún proyecto.

Hasta ahora, ninguno de los dos se han referido a una posible relación amorosa. Sin embargo, en redes sociales, los fans de ambos famosos ya especulan y hasta imaginan cómo se verían juntos.