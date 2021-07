Rubén Blades denuncia desaparición del músico cubano Omar Planos

El salsero panameño Rubén Blades denunció la desaparición del músico cubano Omar Planos durante las protestas en la isla y responsabilizó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de su integridad física.

Blades manifestó que está pendiente del caso de Planos, al igual que de las personas que se encuentran en situaciones similares, reseñó El Nacional.

Las denuncias de desapariciones en Cuba se incrementaron en los últimos días. La represión del Gobierno de Díaz-Canel a las protestas sociales han dejado al menos un muerto y decenas de detenidos.

Afirmó que también se han conocido abusos por parte de las fuerzas de seguridad comunistas.

“Las recientes demostraciones en distintas partes de la isla de Cuba no deben sorprendernos. Luego de más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión, es natural que su pueblo proteste. Lo que me extraña es que existan aun defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”, publicó recientemente en Facebook.