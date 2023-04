Rihanna será Pitufina en la nueva película de "Los Pitufos"

La estrella pop Rihanna apareció en la CinemaCon, la convención de negocios más importante de la industria cinematográfica, para dar a conocer que será la voz de la Pitufina en la nueva película de "Los Pitufos: The Smurf Movie".

"Intenté conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó", dijo en broma la cantante de hits como Umbrella durante el encuentro de los distribuidores de cine que se celebró en Las Vegas.

Según información de medios locales, Rihanna además escribirá y grabará canciones para el filme híbrido de acción real y animación de Paramount Animation, del cual también será productora, reseñó El Clarín.

La cabeza de Paramount Animation, Ramsey Naito, también adelantó que el filme tratará temas de identidad y abordará lo que es ser un "pitufo".

Esta no es la primera vez que Rihanna presta su voz para un proyecto de animación, ya que en 2015 la cantante interpretó a Gratuity "Tip" Tucci en la película Home.

Además, también ha sido parte de filmes como Ocean's 8, This Is the End y Battleship.

Este año ha sido muy gratificante para la cantante de 35 años, quien regresó a los escenarios después de una larga pausa.