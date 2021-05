Revelan que Jennifer López y Ben Affleck “pasaron varios días” juntos en Montana

Este sería el tercer avistamiento de la expareja en tan solo un par de semanas. Antes de ser vistos en Montana, JLo y Affleck fueron captados en el concierto Vax Live: The Concert to Reunite the World, transmitido también este pasado sábado. No fueron fotografiados juntos en dicha ocasión