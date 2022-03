Residente asegura que J Balvin le tiene una "envidia enorme" a Bad Bunny

El exintegrante de "Calle 13" René Pérez en una reciente entrevista aseguró que el colombiano J Balvin siente envidia por el puertorriqueño Bad Bunny. "Él no se siente completo", dijo.

En las declaraciones que ofreció Residente al canal de YouTube "Moslusco TV" expresó su admiración por su compatriota e insistió que el colombiano no canta. Y además lo acusó de sentir "envidia" por el trabajo de Benito.

“Él no me debe nada (Bad Bunny). Yo me siento contento viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar. No está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, dijo el famoso rapero.

“Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije ‘Qué cabrón’, sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época”, aseguró el puertorriqueño en la entrevista.

Residente además afirmó que Balvin no tiene "talento para cantar" y admitió que solo "tiene talento para los negocios".

En esta mismo programa en el que entrevistan a los grandes exponentes del género urbano, René explicó las razones de porqué lanzó una "tiraera" J Balvin y dijo que el roce entre ambos artistas comenzó en 2021, luego de las nominaciones de los Latin Grammy donde J Balvin instó a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.