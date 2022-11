Regresa "Thriller" de Michael Jackson por su 40 aniversario

"Thriller" el álbum más vendido de Michael Jackson volverá al mercado el 18 de noviembre bajo el título de "Thriller 40, con motivo de su cuadragésimo aniversario.

La reedición incluirá 10 canciones extras con algunas completamente inéditas; será presentado en tres formatos: en vinilo con nueva portada alternativa, en doble CD con una decena de cortes añadidos y en una versión digital que, además de ese contenido, incluirá 15 remezclas.

Dentro de los nuevos temas se encuentran dos canciones anteriormente publicadas en el disco Póstumo Michael (2010): "Behind the Mask" y "Best of Joy", según reseñó el portal EFE.

Títulos como "She's Trouble" y "What a Lovely Way to Go", también contarán con cortes inéditos.

El álbum también formará parte de los eventos que se realizarán en diferentes partes del mundo por la significación histórica que tiene en la industria musical y pop.

De igual manera, se organiza la proyección de un documental con el mismo nombre del disco (Thriller 40), dirigido por Nelson George, periodista, historiador musical y filmmaker.