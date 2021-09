Raven-Symoné revela que Disney planteó que su personaje sea LGBTQ+

La actriz estadounidense Raven-Symoné reveló que Disney le ofreció convertir a su personaje de “La casa de Raven” a un miembro de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, la artista comentó que declinó esta oferta para mantener la esencia y personalidad que caracteriza a su estrambótica protagonista, según refirió Deadline.

A través de una entrevista que concedió al podcast “Pride”, la artista alegó que la casa de Mickey Mouse le planteó acoplar a su alter ego, Raven Baxter, a su verdadera orientación sexual en la vida real; sin embargo, ella optó por mantener su rol heterosexual en la ficción, recogió Últimas Noticias.

Por otra parte, Symone afirmó que está orgullosa de ser gay, pero eso no implica que sus interpretaciones deban ser iguales a sus preferencias.

“La razón por la que dije que no, no fue porque no estuviera orgullosa de ser quién era o porque no quisiera representar a la comunidad LGBTQ + de alguna manera. Fue porque Raven Baxter es Raven Baxter. Y Raven Baxter es un personaje que estoy orgullosa de interpretar, incluso si es heterosexual, cisgénero, no me importa. Déjenla tener su momento”, sostuvo.