Raquel Lares asegura que Gilberto Correa está optimista y sereno tras contraer Covid-19

Tras conocerse este fin de semana que el animador venezolano Gilberto Correa fue internado en una clínica de Caracas luego de contraer Covid-19, su exesposa, Raquel Lares, aseguró que el presentador “está de muy buen ánimo, optimista y sereno”.

Lares aseguró que, aunque Correa está un poco delicado de salud, pues desarrolló una neumonía intersticial y bilateral, se encuentra bien, reseñó El Nacional.

Él está de muy buen ánimo, optimista y sereno. He chateado con él muchísimo, está llenó de mucha fe y con muchas ganas de seguir viviendo”, dijo en entrevista esta mañana con Román Lozinski.

Añadió que, aunque el presentador está bien, hay que esperar y seguir el tratamiento porque el Covid-19 es una enfermedad peligrosa y, además, el locutor tiene una enfermedad preexistente, Parkinson.

Aseguró que Gilberto Correa está en buenas manos y agradeció a los médicos de la clínica en la que está. “Hay que tratar de apoyarlo porque, lamentablemente, esta enfermedad es tan dañina. No solo nos daña por dentro, sino también mentalmente porque debes estar aislado, no puedes tener a tus seres queridos cerca”, dijo.

Lares aclaró que Correa está hospitalizado en un clínica por las complicaciones que puede generar el Covid-19 en su salud y no por rumores, difundidos por algunos medios de comunicación, que dicen que el presentador estuvo involucrado en un incidente de violencia domestica, informó El Nacional.

Gilberto por su trayectoria no merece estar involucrado en ese tipo de noticias. Estos medios no verifican la información antes de hacerse eco de ese tipo de cosas. Quiero aclarar que es falso. Gilberto no ha estado en ningún incidente de violencia doméstica, él está hospitalizado por Covid-19 y está recibiendo su tratamiento”, afirmó al tiempo que aclaró que está separado de su anterior pareja.