Rafatoon, el colombiano que se ganó la atención de Dua Lipa

“Siempre quise trabajar con Dua Lipa”, recuerda el realizador colombiano Rafael Pérez, mejor conocido como Rafatoon. De hecho, en una ocasión le hizo llegar una propuesta a la estrella pop de un “lyric video”, ese formato en el que con la imagen y la letra de una canción se genera un producto audiovisual para que la gente pueda conocer la composición y cantarla.

En ese intento no tuvo suerte, pero, gracias a la perseverancia, logró llamar la atención de Dua Lipa, quien quedó fascinada con una idea para su reciente sencillo “Don’t Start Me Now”, que hará parte de su próximo disco de estudio.

Fue emocionante cuando me llamaron a darme la noticia de que iba a hacerle ese video (…) Tuve que trabajar el concepto en cuatro días”, recuerda Pérez, quien se convirtió en uno de los colombianos que colonizó ese universo audiovisual, considerado como un primer paso antes de afianzarse en la realización de videos musicales, un terreno al que Rafatoon quiere llegar con más solidez, indicó El Tiempo.

De hecho, ha ido construyendo poco a poco el rumbo para esas experiencias, pues ya trabajó con artistas como Celine Dion (a quien le hizo el “lyric video” de “Flying on my Own”); Sofia Reyes, Anitta y Rita Ora (“lyric video” de “R.I.P”) o “Youth”, el éxito de Shawn Mendes junto a Khalid, que ha sido visto por más de 90 millones de personas en YouTube y que, de hecho, le ganó al videoclip oficial que lleva más de 23 millones de visualizaciones.

“Siempre imagino una idea, una historia o una interacción que pueda darle más poder a la letra (…). Me encanta la música y me gozo cada una de esas canciones cuando las trabajo”, reafirma el realizador, que también ha desarrollado este producto audiovisual para bandas como Linkin Park, para quien desarrolló, entre otros, “Battle Symphony” y “Good Goodbye”.

Ahora, Rafael Pérez piensa que el “lyric video” es en realidad un acompañante o un motor de impulso para dar a conocer o disparar como éxito una canción. Sigue trabajando con artistas internacionales y tiene claro dar un salto. “He hablado con varios artistas, como Sofía Reyes, con la que he trabajado también en algunas visuales y eso es algo que no pasa tanto, ya que normalmente uno hace contacto es con los mánagers”.

Pérez ya se ganó un nombre en esa industria, pero quiere dar un paso más sólido a la producción de videos musicales.

Sí. Voy por los videos musicales, quiero dedicarme a ellos y ese es el proyecto siguiente”, comenta Pérez, quien ya dirigió varios para grupos como Aterciopelados (Duo), Zack Martino (Mood); Le Youth (‘Clap Your Hands’), Ava Raiin (‘Eagle Eye’), así como el de Santana con Buika para la canción ‘Breaking Down the Door’, entre otros.