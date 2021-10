Rafael Dudamel celebró que su hija es Miss Venezuela

El exseleccionador de la Vinontino y actual dirigente del Deportivo Cali en Colombia, Rafael Dudamel expresó su emoción y orgullo la noche de este 28 de octubre tras resultar ganadora en la gala del Miss Venezuela, su hija, Amanda Dudamel.

“El orgullo no me cabe en el pecho, ha sido un momento inolvidable, ha sido su sueño y lo ha logrado; se ha preparado como toda una reina y solamente tengo palabras y sentimientos de admiración para una mujer; porque se me hizo una mujer” fueron las primeras palabras de Rafael Dudamel, en una videollamada realizada por el canal de la Colina en vivo, minutos después de haber resultado ganadora.

Asimismo, el exseleccionador enfatizó “Algo tiene que tener muy claro Venezuela: es que tiene a una Miss Venezuela que tiene sangre venezolana y dará el todo para representar dignamente a su país”.

Amanda Dudamel representará a Venezuela en el certamen del Miss Universo 2022.