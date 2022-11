Rafael Cadenas, honrado y agradecido tras ganar el Premio Cervantes 2022

“Estaba revisando una libreta donde tengo apuntes que quiero publicar y en ese momento recibí una llamada de parte de un amigo español que me dio la noticia de la que, por supuesto, todavía no me he recuperado”, dijo el poeta de 92 años, que intenta celebrar el premio con sus familiares mientras atiende numerosas llamadas