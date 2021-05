Rafael Amaya sobre sus adicciones: Todo empezó a fluir cuando lo acepté

El actor Rafael Amaya rompió el silencio y confesó que se resistió a recibir ayuda tras sus adicciones.

En una entrevista reciente para Suelta La Sopa, el intérprete de 44 años se sinceró sobre su proceso de rehabilitación. “Todos me apoyaron, en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a pedir ayuda“, expresó.

En este sentido, el Señor de los Cielos se atrevió a bromear con el tema de su dependencia a las drogas, reconociendo que está empezando a retomar su vida, reseñó La Sopa.

Todo empezó a fluir con todo lo que se arregló en mi vida. Porque andaba echando mucho desmadre“, comentó.

De acuerdo con El Heraldo de México, esta es una de las intervenciones más recientes del artista, luego de que se pusiera en duda su estabilidad mental.

Y es que meses atrás, el famoso artista fue capturado deambulando por una avenida de Tijuana, y aseguró que estaba siendo perseguido.

Desde entonces, tanto fanáticos como medios de comunicación extendieron su solidaridad con Amaya, al tiempo en que pusieron en duda su total recuperación.

“Dios, como le cambió la voz. No lo reconozco“, “Ojalá logre recuperarse de esa adicción”, “Hasta el físico cambia, ojalá encuentre el camino”, fueron algunos de los mensajes que recibió el artista.

Luego de meses de rumores, finalmente Rafael Amaya decidió dar la cara y comenzó a retomar algunos proyectos de su carrera artística.

Actualmente se encuentra colaborando con su amigo, Roberto Tapia, el Tour los Compadres, una serie de eventos realizados en California, Estados Unidos.

“¿En donde están las solteras”… “No andaba pedo, no, andaba muerto, malditas drogas, no andaba muerto, andaba de parranda, aquí estamos al cien, lleno de ilusiones; muy agradecido con el público por la paciencia que han tenido, muy agradecido con la familia sobretodo con mi compadre Roberto Tapia que me ha apoyado todo este camino“, comentó Amaya en un evento realizado por el Día de las Madres.