Rafael Amaya: Antes no me podía divertir sin alcohol

Para el actor mexicano Rafael Amaya han cambiado muchas cosas desde que salió de rehabilitación por su adicción al alcohol. Ahora, sobrio, dice que tiene todo el control sobre su vida.

“Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… solo del presente”, dijo en una entrevista para la revista People en Español.

El mexicano indicó que su sobriedad le ha permitido darse cuenta que hay personas que no necesita en su vida, pues no le aportan nada de valor. También se ha dado la oportunidad de conocer nuevas personas. “Antes no me podía divertir sin alcohol, sin la fiesta”, recuerda el artista, citado por El Nacional.

Otra de las cosas que se permitió fue regresar a la televisión. Amaya participa en la telenovela de Telemundo, Malverde: El santo patrón.

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”, dijo.

“Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”, agrega.

Sobre su posible regreso al El señor de los cielos señaló que aún no sabe si ocurrirá. “Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, indicó.