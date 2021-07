Rachel Weisz: “Black Widow es todo lo que se puede esperar de una película de Marvel”

Rachel Weisz interpreta a la espía Melina Vostokoff en Black Widow, la nueva entrega del universo cinematográfico Marvel, protagonizada por Scarlett Johansson. La cinta de acción, dirigida por Cate Shortland, retrocede en el tiempo para relatar los orígenes de la vengadora Natasha Romanoff y se estrenó de manera simultánea en los cines y Disney + el viernes 9 de julio.

Weisz aseguró que le fascinó la idea de formar parte de algo tan grande como el Universo Marvel y la forma en la que aborda sus personajes.

Cuando leí el guión me llamó la atención que mostrara la vulnerabilidad del personaje de Scarlett Johansson. También me gustó que era un filme divertido… mi personaje es muy divertido, muy peculiar, no es un cliché. Es bastante excéntrico”, relató la intérprete durante una entrevista concedida a Europa Press.