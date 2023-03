Quevedo arrasa con el comienzo de su gira "DQE Tour"

Más de 11.000 personas han arropado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria a Quevedo en el arranque de su gira nacional, que empieza "donde quiere estar", tal y como expresa su primer álbum, cuyos temas ha ido recorriendo junto a su gente en una fiesta multitudinaria llena de sorpresas.

En el pistoletazo de salida de "DQE Tour", hace meses que el joven rapero grancanario, de 21 años, colgó el cartel de "todo vendido" y, en su tierra, en apenas 24 horas ya había arrasado con todas las localidades.

La gira más esperada empezó con lleno hasta la bandera: "la isla se robó el show", aclamaba una de las decenas de pancartas que los seguidores del canario le mostraron desde todas las esquinas del Gran Canaria Arena.

Afincando en la isla desde los cinco años, a Quevedo solo le bastó asomarse al escenario en su primer concierto en casa para que 11.000 voces aclamasen su nombre, sinónimo de la música más viral de España, y el único artista del país en llegar al número uno de Spotify, donde se mantuvo por meses como el más escuchado rompiendo todos los récord.

Era Pedro Domínguez Quevedo hasta 2020, cuando un joven talento del urban hizo añicos todas las estadísticas al saltar a la fama como Quevedo con el vídeo viral del tema "Cayó la noche", con más de 165 millones de reproducciones.

Como un torbellino, un "buenas noches Gran Canaria" este sábado puso al público a rugir. "Bienvenidos a donde quiero estar", confesó, en la intro llena de fuerza y al ritmo de "Ahora qué", uno de sus nuevos éxitos donde se dejó abrazar desde un escenario 360.

"Y ahora todo cambió", cantó ante un foso totalmente entregado haciéndole compañía a cada palabra. Sus seguidores no fueron los únicos que cantaron con él: colaboraciones y abrazos se unieron en el escenario del Gran Canaria Arena, donde La Pantera fue una de las sorpresas de la noche para hacerle las voces de "Piel de cordero" en un viaje musical junto a uno de los cantantes que le acompañaron en esos primeros pasos hasta su primer álbum, tan nuevo como famoso.

También uno de los que le secundaron en la pista de despegue de su carrera, Maikel Delacalle, sorprendió al público al subir a las tablas. "Ha hecho historia", aseguró Delacalle, voz de "Mi nena". "Desde 2016 trabajando en un sueño y hoy en 2023 ya estamos aquí", aclamó el rapero, toda una "inspiración" para Quevedo.

Añoranza a su tierra, canto a sus raíces, pintaderas en el suelo, bailes de luces y letras que pasaron por amores y desamores y, por supuesto, por Gran Canaria.

"Playa del Inglés" es para él un himno y para los grancanarios el ritmo que les acompañará sin duda este 2023. "¿Quién no ha soñado con un apartamento en Playa del Inglés?, a mí de ahí no me saquen", bromeó, como entradilla de uno de sus títulos más virales, con 107 millones de reproducciones en Spotify en 90 días.

"Lo que tengo claro es que quiero un apartamento vista al mar", confesó, y ya el público hizo el resto: "Vista al mar" ya es su segunda canción más escuchada en una carrera de números casi imposibles.

Letra a letra, su tema "Respuesta cero" tuvo contestación multitudinaria, para calentar la platea e instalar la fiesta con Juseph y "Chamaquita". Escalando uno a uno hasta sus éxitos más virales, "Yatekomo" puso en pie al público del Gran Canaria Arena.

Su 'magua' isleña también se asomó al Gran Canaria Arena con "Yankee", un tema que dedicó a su familia y a esa infancia musical que le inspiró para entrar en este mundo.

El ecuador del concierto llegó acompañado de Ovy On The Drums, uno más de la estela de artistas que fue llenando un concierto sin freno. Saltó todo el pabellón, vibraron las gradas con la fiesta colectiva de Quevedo y "Sin señal", uno de los temas favoritos de su público.

Mano en el pecho y un nuevo artista para dar la campanada, "Dame" y Omar Montes continuaron con el desfile de artistas de un concierto arrollador.

Banderas canarias, plátanos, "pío-pío" y cantos al estadio de al lado para animar a la UD Las Palmas, Quevedo sacó toda su canariedad en su fiesta en casa, seguro, confiado y en una conversación contante con su gente en la capital donde creció este artista de récord.

El líder del Top 50 Global de Spotify, no dejó respiro a sus seguidores, que agotaron sus gargantas saltando por sus grandes hits, "Wanda", "Cuéntale", "A mí me falta algo", "Si quieren frontear" o "APA", entre otros.

Quevedo se despidió acompañado de los cinco artistas que se le unieron en este primer concierto de 2023 y su tema "Cayó la noche", el hit que le puso nombre y rostro en la música.

No podía marcharse sin el final más esperado por su gente, el tema que dio a conocer a Pedro Domínguez Quevedo como fábrica de éxitos, "Quédate", con más de mil millones de reproducciones y el tema por el que se desvivieron los 11.000 primeros espectadores del primer concierto del DQE Tour.

"Aquí no se para mi gente", gritó varias veces en su espectáculo, y así será el 2023 para él, con una próxima parada en Madrid, Barcelona, Bilbao, y Navarra, con más de 40.000 entradas agotadas en todo el territorio nacional.