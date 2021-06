Qué hay detrás de la separación de Luis Miguel y su hermano Sergio Basteri

El cantante y productor musical mexicano, Luis Miguel lleva una distante relación con sus hermanos, especialmente con Sergio Basteri, a quien envió a los Estados Unidos cuando apenas era un niño tras la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

La nueva entrega de la serie de Netflix muestra lo que sucedió después de la desaparición de la madre del “Sol de México“.

Según el material audiovisual, autorizado por Luis Miguel, Sergio Basteri no estaba al tanto de lo que había pasado con su madre por lo que su abuela Matilde le mentía haciéndole llegar cartas falsas, pero una nota en la prensa sobre la desaparición de Marcela hizo que el pequeño niño fuera víctima de acoso, por lo que el cantante tomó una drástica decisión.

El sol dejó a su hermano menor bajo la tutela de Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia, quien se llevó a Basteri a Boston, Estados Unidos.

Yo le pregunté: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero me gustaría mucho llevarlo a Boston’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de…”, reveló Foncerrada hace tres años, cuando concedió una entrevista al programa “Ventaneando”.