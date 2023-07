Producciones como "Deadpool 3" y "Bad Boys 4" se verán afectadas ante huelgas en Hollywood

Tras la unión del Sindicato de Actores de EE. UU. (SAG-Aftra) a la huelga de guionistas de Hollywood, grandes producciones del cine estadounidense están en riesgo de quedar paralizadas. Aseguran que títulos como "Deadpool 3" y "Bad Boys 4" se verán afectados fuertemente.

El 13 de julio miembros del gremio de intérpretes anunciaron que, tras no lograr un acuerdo en la realización de un nuevo convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Amptp), que representa a grandes estudios como Disney, Netflix, Amazon y HBO, irían a una huelga indefinida.

El mandato ha dejado sin opciones a los estudios, y sin actores que puedan formar parte de sus series y películas, estos se verán obligados a poner en pausa todos los rodajes y producciones que estuvieran en curso.

Otra de las afectadas es la segunda parte de "Gladiator", que se vio obligada a parar las grabaciones que ya se estaban realizando en Malta.

Lo mismo ha sucedido con la tercera parte de "Deadpool", en la que aparecerá Hugh Jackman en su papel de Wolverine, cuyo final de rodaje estaba programado para septiembre.

Tom Cruise tampoco podrá retomar la producción de "Mission: Impossible: Dead Reckoning - Part 2" que se tenía prevista para una vez que terminara la promoción de la cinta número siete de la franquicia.

Otra secuela interrumpida es la segunda parte de "Beetlejuice", el filme protagonizado por Michael Keaton, Jenna Ortega y Monica Bellucci.

"Bad Boys 4", con Will Smith y Martin Lawrence, también se encontraba en el inicio de su producción cuando irrumpió la huelga, y otros títulos cinematográficos como "It Ends with Us" (Sony) y "The Killer" (Universal Pictures) también permanecerán frenados.

