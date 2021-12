"Por la calle del diablo", una obra teatral tan desgarradora como real [+Fotos]

Llevar a las tablas una historia polémica como es “Por la calle del diablo” forma parte de uno de los desafíos que ha tenido Henry Semprún, actor, director y gerente cultural zuliano. La obra, que se estrenó el pasado 7 de octubre, narra las vivencias de una familia maracaibera, plagada de conflictos; entre ellos el consumo de droga, el incesto y la violencia física y psicológica.

Semprún, célebremente conocido como Marucha Boscán en "Señoras de Maracaibo", conversó con Versión Final sobre la puesta en escena de esta nueva obra que no solo se presenta en el teatro, sino en lugares alternos donde le den cabida al arte.

Esta reconocida figura del teatro zuliano siempre había escrito sobre historias poéticas, romántica y emotivas. Sin embargo, se permitió producir una obra que define “profundamente miserable”, cuyo tema central gira en torno a una madre perversa y despreciable con sus cuatro hijos, a quienes sumerge en la más profundas tragedias humanas.

Este es el tercer intento de montar la pieza teatral. Recuerdo que una vez una actriz me dijo que no podía interpretar el personaje porque le costaba mucho”, expresó.

El dramaturgo rememoró que hace muchos años escuchó la historia de un hombre que mantenía relaciones incestuosas con su hermana. Ese hecho lo tocó profundamente, entonces pensó en llevar a las tablas una pieza que fuera diferente a lo que venía haciendo. Desde el 2005 era una tarea pendiente para Semprún.

Durante su presentación en el Teatro Baralt, los espectadores se pasearon por una serie de sentimientos a lo largo del desarrollo de la trama perfectamente interpretada por los actores zulianos; Maribel Granadillo, Juan Carlos Escalona, Juliett de la Cruz, Leandro Reyes y Laura García.

La historia transcurre en la calle Obispo Lazo, anteriormente denominada "La calle del diablo", en relación a una leyenda urbana que existe en esa zona. “Había pasado muchas veces por esa calle que se ubica frente a la Catedral de Maracaibo hasta el antiguo retén de Bella Vista y había observado varios personajes desdeñados, así que decidí poner en escena todo esto”. Semprún dijo que, además, incluyó el personaje de “Cachi”, un joven con discapacidad que vivía en El Empedrao y gritaba “Santa Lucía, Santa Lucía”.

Historia reflexiva

Juan Carlos Escalona, actor y periodista zuliano, es quien interpreta a Eliesayan; un hombre ahogado en las drogas y la delincuencia. El hermano mayor que está enfermizamente enamorado de su hermana, de quien abusa sexualmente ante la mirada complaciente de su madre.

Esta es la tercera obra que Escalona interpreta con Fundrama, según refiere. “Más que un reto, "Por la calle del diablo" representa la posibilidad de hacer algo diferente a lo he venido haciendo en estos 10 años en el teatro, además de entender otras situaciones que como actor no las había querido ver. Me tocó comprender y digerir el personaje, saber lo que significa Eliesayan para esa familia. Más que una obra conmovedora y polémica, es muy real”, acotó.

"Por la calle del diablo" ha tenido varias presentaciones en el Teatro Baralt, además en Bohemia Bistró Café, y recientemente en Como en Casa Restaurant.