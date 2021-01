Polémica por video de Vicente Fernández en el que toca a joven

El cantante mexicano Vicente Fernández está en el ojo del huracán tras viralizarse un video en TikTok en el que aparece junto a dos jóvenes y una señora, pero a una de ellas la toca inapropiadamente.

De acuerdo a las imágenes, Fernández ubicó su mano en el seno de una de las jovencitas y la misma llegó a la plataforma de videos, lo que ha causado polémica y desatado críticas.

Tras los hechos, la joven afectada dio sus declaraciones de lo ocurrido y el programa mexicano De primera mano las emitió.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que me tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, declaró.

“Yo estaba usando un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo. Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí súper violentada, súper enojada, por el señor… todos los están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como sino fuera para tanto”, agregó la joven fanática del intérprete de 80 años de edad.

La afectada, quien decidió no dar su nombre, expresó que Vicente Fernández no debió tocarla y que lamenta mucho el contexto de violencia que viven las mujeres en México.

Hasta ahora, tanto Vicente Fernández como su familia no han dado declaraciones al respecto.