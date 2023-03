Piqué sigue sin hablar de su separación con Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué ofreció una entrevista para El País, en donde el periodista le preguntó por su separación de la cantante Shakira, y él evadió nuevamente dar una respuesta de frente.

“¿Cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira?”, le preguntaron , a lo que Piqué contestó: "No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Nuevamente el exdefensa del FC Barcelona, responde a estas preguntas, resaltando que la estabilidad emocional de los hijos está ante todo.

"Desde que Piqué y Shakira se separaron, porque este le fue infiel con su actual pareja, Clara Chía, los medios han estado pendientes de la posición del exfutbolista, especialmente luego de las canciones que ha dedicado la colombiana a su ruptura, en donde además lo deja muy mal parado", reseñó El Universal.

El entrevistador resaltó que los hijos de ambos, ya tienen una edad en la que deben haber escuchado estos temas y los rumores de los medios. Es por ello que el exfutbolista respondió que “se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

De igual manera, se le consultó sobre como se siente actualmente, ya que según el periodista "se le ve bien", a lo que el respondió que una cosa es lo que la prensa venda o lo que los demás aprecien desde afuera.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, enfatizó.

De esta manera, desmiente que haya pagado dinero para limpiar su imagen luego de los cuatro temas que la barranquillera a sacado luego de su separación y que adicionalmente han sido un éxito.

Piqué resaltó que toda su “energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.