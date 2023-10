Peso Pluma destrona a Bad Bunny en los Premios Billboard 2023

La música latina tiene un nuevo rey y se llama Peso Pluma. El artista mexicano fue este jueves el más premiado en los premios Billboard Latin a la música latina de 2023, superando al puertorriqueño Bad Bunny, quien llevaba varios años dominando el mercado y las ceremonias de galardones.

Peso Pluma recibió ocho premios, entre los que se destacaron cuatro para "Ella Baila Sola", su colaboración con Eslabón Armado, y el de artista nuevo del año. El Conejo Malo se fue del Watsco Center de la ciudad de Miami (EE.UU.) con siete Latin Billboards, la mayoría por su éxito "Tití Me Preguntó".

Aun así, el número más aplaudido de la noche fue la presentación de Bad Bunny, que marcó su retorno a unos premios en español, después de cuatro años de ausencia. "Moscow Mule", "Tití Me Preguntó", "La Neverita", "Me Porto Bonito" y "Where she goes" formaron parte de un popurrí, antes de que interpretara su más reciente sencillo "Un preview".

Por su parte, Peso Pluma repitió a menudo un poderoso "Arriba México", al recibir cada uno de sus premios. Su triunfo en los Latin Billboards refleja la creciente popularidad de los nuevos ritmos de la música mexicana en Estados Unidos y el mundo de habla hispana.

Su corrido tumbado "Ella Baila Sola" hizo historia este 2023, al convertirse en la primera canción del género regional mexicano en encabezar la lista Billboard 200, que mide la popularidad de los temas a nivel mundial, reseñó Marca.

Bad Bunny, Artista del año

Antes de su presentación, Bad Bunny, quien sí consiguió el codiciado premio de 'Billboard 200 Artista del año', se subió al escenario en calcetines. "Me vine corriendo porque me estaba cambiando, pero quería agradecerles el apoyo que siempre me han dado. Yo hago música porque los amo y porque me gusta lo que hago. Gracias", expresó.

Entre las mujeres, la más premiada fue la cantautora urbana Karol G. La colombiana fue distinguida por su disco "Mañana Será Bonito". Además, recibió el Premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza, por su labor filantrópica a favor de las mujeres y los niños, con su fundación Con Cora.