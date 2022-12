Pelé, Isabel II, Taylor Hawkins y otras personalidades que fallecieron en 2022

fallecimiento de la monarca británica hasta el ‘Rey del Futbol’ brasileño, a lo largo del año despedimos a una larga lista de personas influyentes alrededor del mundo. A continuación hacemos un recuento de algunas de ellas. Taylor Hawkins 1972-2022 El 2022 quedó marcado la partida de distintas figuras del mundo del espectáculo, la política, los deportes y el entretenimiento. Desde elde la monarca británica hasta el ‘Rey del Futbol’ brasileño, a lo largo del año despedimos aA continuación hacemos un recuento de algunas de ellas. El viernes 25 de marzo y a horas de presentarse en concierto, fue encontrado sin vida en la habitación del hotel en el que se hospedaba en Bogotá el icónico baterista de los Foo Fighters. Fue un golpe certero para los fanáticos del rock. El músico, que tenía 50 años, fue célebre por su vigor y entrega en cada show. No solo tras la batería, también era un fabuloso cantante. Potente y técnico. Según la Fiscalía, en el cuerpo de Hawkins se encontró una mezcla de diez tipos de sustancias, entre ellas: THC , antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides. Mikhail Gorbachov 1931-2022 El octavo y último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, falleció el 30 de agosto a los 91 años en Moscú tras una larga y grave enfermedad relacionada con la diabetes y problemas renales. Gorbachov estaba considerado una de las figuras más significativas de la segunda mitad del siglo XX. Galardonado con numerosos premios, entre ellos el Nobel de la Paz, fue elogiado por su papel en el fin de la Guerra Fría, la introducción de nuevas libertades políticas y económicas en la Unión Soviética y la reunificación de Alemania, entre otros logros.

Robbie Coltrane 1950-2022

El actor y cómico escocés Robbie Coltrane, conocido en todo el mundo en la década de 2000 por interpretar a Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció el 14 de octubre a los 72 años.

Coltrane apareció en las películas de George Harrison Mona Lisa, Monjas a la fuga y como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye y El mundo no basta. También actuó en Henry V, Let It Ride, Danny, the Champion of the World, Ocean’s Twelve, The Brothers Bloom, Great Expectations y Effie Gray, y puso voz a las películas de animación The Tale of Despereaux y Brave.

Reina Isabell II 1926-2022:

Con más de 70 años en el cargo, Isabel II fue la monarca que más tiempo reinó en los mil años de historia de la familia real británica. ‘Lilibet’, como le decía su padre, llegó al trono a los 25 años. El 8 de septiembre y con 96 años, falleció la figura principal del Reino Unido y otras 54 naciones del Commonwealth.

Desde que se convirtió en Reina, vio a 15 primeros ministros de Reino Unido pasar por ese cargo; desde el estadista de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, hasta Liz Truss.

Olivia Newton-John 1948-2022

Olivia Newton-John, la superestrella ganadora de un Grammy que reinó en las listas con éxitos como “Physical” y “You’re the One That I Want” y que se ganó innumerables corazones como la Sandy favorita de todos en la taquillera versión cinematográfica de “Grease” (Vaselina), murió el 8 de agosto a los 73 años. Entre 1973 y 1983, fue una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 singles en el top 10 sólo en Estados Unidos, además actuó con John Travolta en la película ‘Vaselina’. La canción “You’re the One That I Want”, fue una de las más populares de la época y hasta la fecha ha vendido más de 15 millones de copias en el mundo.