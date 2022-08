Paulson no sabe si volverá a American Horror Story

La actriz Sarah Paulson, quien está nominada a un Emmy por su papel de Linda Tripp en 'Impeachment: American Crime Story' y ha participado en casi todas las temporadas de 'American Horror Story' ha declarado que no sabe si volverá a trabajar en estas antologías creadas por Ryan Murphy.

"No es que no esté abierta a eso. Siempre estoy abierta a ello, pero siento que lo he estado haciendo durante mucho tiempo, y la gente podría empezar a cansarse de mí en ese mundo”, dijo.

“Deja que alguien más grite, corra y llore por un segundo. ¡Otras personas también pueden hacer eso! Además, mi sistema nervioso. Hubo un tiempo cuando era más joven cuando pensaba: 'Puedo hacer esto toda la noche'. ¡Me encanta!' Ahora estoy como, '¡Mamá está cansada!'”, dijo en entrevista a Variety.

La actriz ha trabajado en esta serie desde su estreno en 2011 con la temporada 'Murder House', luego apareció en 'AHS: Asylum', 'AHS: Coven', 'AHS: Freak Show' y 'AHS: Hotel' antes de protagonizar la primera temporada de 'American Crime Story', titulada 'The People v. OJ Simpson', actuación por la que ganó un Emmy, reseñó el portal Terra.

Sarah, quien también protagonizó 'Ratched', se ha tomado un descanso laboral y asegura que a la hora de leer guiones para sus próximos proyectos, es más cuidadosa que antes.

"Lo que estoy buscando es nuevo. Estoy buscando nuevas experiencias y buscando colaborar de nuevas maneras con jóvenes cineastas. Me interesa esta idea de ser la anciana en el plató”. Expresó la actriz

“Estoy como en este lugar muy interesante donde me tomé el último año libre, que ha sido salvaje. Créame, no piense que no sé qué lugar tan privilegiado es sentarse y saber que puedo tomarme un año sabático y aún así poder vivir mi vida y no con miedo, y eso es realmente suerte”, declaró.

A pesar de que sus actuaciones en el par de antologías antes mencionadas, Paulson dice no saber si volverá a estas series, pues intenta no planificar lo que viene en su carrera: “He dicho que no a algunas cosas, lo cual es algo tremendamente nuevo. Creo que los espectáculos siempre están extraordinariamente bien elaborados y son cosas de las que siempre me he sentido muy orgulloso de formar parte. Entonces, nunca digas nunca, pero estoy en este nuevo espacio de ver lo que viene y no planificar previamente, ¡lo cual es muy diferente de mí! No digo que me sienta cómodo allí todavía, pero estoy experimentando”, finalizó.