Paty Navidad se contagia y ahora está “grave pero estable” tras negar existencia del Covid-19

“Ella siempre se negó a cuidarse. No hacía caso. No era grosera, pero como no queriendo, no acataba las normas en el foro. Con su creencia sobre el coronavirus ni se había vacunado, y cuando se enfermó, tampoco se medicó. En el programa están preocupados”, señaló un informante