Pattinson dice que el nuevo Batman no es un "playboy" y tiene más traumas

Robert Pattinson está en plena promoción de una de las películas más esperadas del año, "The Batman", su debut en el papel del superhéroe, del que asegura que no es el típico "playboy" y que lidiará con más traumas a su alrededor.

"No es el típico personaje de playboy. Y es algo perezoso porque, básicamente, tiene mucho trauma con el que lidiar, al menos hasta donde puedo decir", avanzó el actor durante una rueda de prensa a la que acudió Efe, celebrada en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles (EE.UU.).

"The Batman", la nueva película sobre el héroe enmascarado, se estrenará en cines de todo el mundo el 4 de marzo.

La cinta no muestra sus orígenes, pero refleja a un Bruce Wayne (la identidad real de Batman) treintañero y en sus inicios como un superhéroe que aún comete errores, desconfía de sus capacidades y está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham.

"Quedan residuos de su trauma, lo ha dominado prácticamente y ya se ha convertido en Batman, pero aún tiene cicatrices por la muerte de sus padres", afirmó el intérprete tras el primer pase de prensa de la superproducción, llamada a iniciar una nueva etapa en el universo DC Comics.

Pattinson, quien toma el relevo de Ben Affleck y Christian Bale al ponerse en la piel del superhéroe, reconoció que le costó encontrar la voz del personaje.

"Las primeras tres o cuatro semanas rodaba las escenas con diferentes voces hasta que ya se empezó a asentar", recordó.

El actor, célebre por la saga "Twilight" ("Crepúsculo"), añadió que durante el rodaje tuvo ensayos diarios de más de seis horas para preparar las escenas de acción, algunas junto a compañeros de reparto como Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Riddler), Colin Farrell y Andy Serkis.

Por su parte, Matt Reeves, director de la cinta, elogió a Pattinson: "Tiene un gran control escénico de sí mismo y de su actuación".

El cineasta y el actor han dado un aire detectivesco a la película, inspirada en clásicos como "Chinatown" (1974) o "Taxi Driver" (1976) y en cuya banda sonora destaca el clásico de Nirvana "Something in the Way".

"Quería hacer una historia de Batman como un superhéroe que está en sus primeros días", afirmó el director antes de explicar que abordó al personaje de Bruce Wayne "como si fuera un miembro de los Kennedy".

Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, Warner Bros. ha confiado en la visión de Reeves para relanzar la franquicia de DC Comics tras los resultados regulares que cosecharon las últimas entregas de "Justice League", "The Suicide Squad" y "Birds of Prey".

El director no descartó la posibilidad de rodar más secuelas o series de televisión derivadas de la cinta.