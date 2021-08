Patrick Criado y Miguel Ángel Silvestre se unen a “La casa de papel”

Los actores Patrick Criado (“Antidisturbios”) y Miguel Ángel Silvestre (“Sky Rojo”) serán dos de las nuevas caras de la quinta y última temporada de “La casa de papel“, cuya primera mitad se estrenará el próximo 3 de septiembre a nivel mundial en la plataforma Netflix.

Ambos interpretarán a dos personajes secundarios en la trama, al fallecido novio de Tokio (Úrsula Corberó) y al hijo de Berlín (Pedro Alonso). En el primer capítulo de la primera temporada de la exitosa serie, Berlín le contaba a Río (Miguel Herrán) lo que significa tener un hijo: “Es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo”.

Unos años después de esa afirmación, los espectadores conocerán a Rafael, el hijo de Berlín. Ahora tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre.

Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”, narra la actriz en pleno robo, acordándose de su amor. Ese amor de la vida de Tokio es René (Miguel Ángel Silvestre), el hombre con el que empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó antes de que Silene Oliveira supiera que las cosas, a veces, salen rematadamente mal.