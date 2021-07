Paris Hilton espera su primer hijo con Carter Reum

Paris Hilton, de 40 años, está embarazada de su primer hijo junto a su prometido, el empresario Carter Reum. De momento, ni la pareja ni sus representantes han confirmado esta noticia, pero según el diario Page Six, fotografiaron a la pareja caminando de la mano y a la modelo se le ha podido ver la tripa de su embarazo.

Hilton y Reum han dejado claro su deseo de poder formar una familia juntos, por lo que la actriz reveló que se había sometido a tratamientos para realizar una fecundación in vitro (FIV): “Él es el chico de mis sueños. Carter es el indicado. Hablamos sobre planificar la boda todo el tiempo y planificar los nombres de nuestros bebés”, reseñó La Vanguardia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

“Estoy muy emocionada de seguir adelante para dar el siguiente paso de mi vida y, finalmente, tener una vida real. Hemos estado haciendo la FIV, así que puedo elegir gemelos sí quiero. Kim Kardashian fue quien me habló de eso. Yo ni siquiera sabía nada al respecto”, comentó Hilton en el podcast The Trend Reporter with Mara.

La pareja se comprometió en febrero después de salir durante un año y coincidiendo con el cumpleaños de la celebrity. En su momento, la protagonista de The Simple Life comentó a Vogue que está emocionada por este próximo capitulo en su vida y por tener a un compañero tan comprensivo: “Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!”.

La empresaria ha asegurado en una entrevista con la revista Stella, que está cansada de salir de fiesta y que va a dejar esa etapa que tanto disfrutó en el pasado: “Ya me he cansado de ir a fiestas. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros”.

Además, esta misma revista ha felicitado a la actriz y a su pareja por su embarazo, algo que podría confirmar la noticia.