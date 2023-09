Pareja de Al Pacino solicita custodia completa de su hijo

Al Pacino, de 83 años, y Noor Alfallah, de 29, anunciaron la llegada de su primer hijo el pasado 15 de junio.

Roman Pacino, nombre del pequeño, nació hace tres meses y ahora Alfallah, solicitó tener la custodia física total del niño, de acuerdo con información publicada por diferentes medios estadounidenses.

Según documentos legales, a los que accedieron Page Six, Et Canada o The Blast, la empresaria presentó una petición en los juzgados de Los Ángeles, Estados Unidos, para determinar la relación parental con el legendario intérprete.

Alfallah pide que Pacino tenga "visitas razonables" al bebé que procrearon juntos y que llegó al mundo el pasado 6 de junio. Además, solicitó que el ganador del Oscar tuviera la custodia legal compartida, permitiéndole participar en decisiones relacionadas con tratamientos médicos y la educación del menor.

Esta es una petición habitual entre las parejas no casadas que tienen un hijo con el objetivo de establecer los términos de la custodia, la manutención y el régimen de visitas. Sin embargo, se desconoce si la también productora pidió una cantidad concreta para el cuidado de su hijo.

Ante la situación, se le preguntó al representante del actor al respecto y aseguró que Pacino y Alfallah siguen estando juntos. Ante el cuestionamiento del por qué ella hizo la petición él respondió: "Esa es una pregunta para Noor".