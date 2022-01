Pamela Anderson se divorcia por quinta vez después de 13 meses de matrimonio

De acuerdo con la revista estadounidense ‘Rolling Stones’, Pamela Anderson le pidió el divorcio a su quinto esposo Dan Hayhurst, poco después de celebrar su primer aniversario de bodas el pasado 24 de diciembre.

Hasta ahora se desconocen los motivos de la separación, sin embargo recordemos que la pareja tuvo una relación llena de altas y bajas desde sus inicios.

Pamela y Dan aseguraban que se conocieron cuando ella se mudó a una casa que había comprado años atrás para sus abuelos en la ciudad de Ladysmith, en Vancouver donde creció, y contrató a Dan como albañil para la remodelación de la casa.

No obstante, la expareja de Hayhurst acusó públicamente a la modelo de “destrozar una familia”, al iniciar un romance con él sabiendo que mantenía una relación estable desde hace cinco años y tenía tres niños.

Según personas cercanas a Pamela, la actriz descubrió cosas de su marido que no le han gustado, sobre todo en la forma en que le trataba.

“Dan resultó ser un idiota con Pamela, no fue amable ni le apoyó. Ella decidió que no tenían nada en común, que él no la trataba de la manera que ella sentía que quería ser tratada. Habían estado peleando”, explicó el testigo.