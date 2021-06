Osmel Sousa ya no es el director de Miss Universo Argentina

Osmel Sousa, conocido como el “zar de la belleza”, indicó que dejó de estar a cargo de la franquicia de Miss Universo Argentina, que encabezó desde 2019.

El anuncio lo hizo en una entrevista publicada en la página de YouTube de la periodista dominicana Lourdes Stephen, quien es animadora del programa Sal y Pimienta de Univisión. Durante unos 20 minutos, Sousa habló sobre su vida, el pasado concurso de Miss Universo 2020, así como de los certámenes de belleza y las razones por las cuáles no trabajará más con Miss Argentina, reseñó El Nuevo Día.

“Te voy a dar una primicia. Yo no voy a hacer más a Argentina“, indicó Sousa con semblante serio.

“Eso lo decidí ayer y dije ‘yo no voy a hacer más Miss Argentina’. Primero porque en Argentina no hay cultura de reinas de belleza. Cuando tú le decías a las muchachas ‘esto es para el concurso de Miss Universo’ decían ‘¿qué? ¿qué es eso?’. No tienen ni idea. A duras penas yo conseguí, no sé si 15, un grupo pequeño de muchachas, por ahí, como pude. Todo fue una tragedia para hacer el concurso”, expresó.

El experto en reinas de belleza de 75 años especificó cómo fue su aventura en el país gaucho.

“En 2019 se escogió a una niña que vino a Miss Universo (Mariana Jesica Varela) y no hizo nada, porque no tenía la menor idea de lo que era el concurso”, explicó Sousa sin pelos en la lengua.

“Y hubo otra que fue una de las finalistas (Alina Luz Akselrad), que desde que la conocí dije, qué lastima que esta niña sea gorda. Porque era gorda. Bastante gordita. Porque la cabeza y la lengua la tiene perfecta para Miss Universo, pero a mí me gustan las mujeres estilizadas. Me dijeron, la niña está rebajando, ‘pues que rebaje los 15 kilos que tiene que rebajar’ y para quedar bien. Eso fue una tragedia para traerla a Caracas, porque tengo en Caracas todo el equipo mío que ha trabajado conmigo de toda la vida. Tuve que hacer en 10 días lo que se hace en ocho meses. Afortunadamente es una muchacha muy seria, muy disciplinada y lo hizo perfecto”, relató.

Interés en Miss Puerto Rico

Recientemente, el veterano empresario mostró interés en hacerse cargo de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, luego de la renuncia de Denise Quiñones hace unos días. Las expresiones fueron hechas en una entrevista en Ahora Es Que Es, de TeleOnce.

Me encantaría (dirigir Miss Universe Puerto Rico) porque me queda muy cerca, yo conozco Puerto Rico, me encanta, sé lo que hay allá… y Magaly (Febles) también es una mujer que sabe mucho de esto. Me encantaría trabajar con Magaly, si no fuera una sola persona y fuéramos dos. Bueno, si es posible yo estaría dispuesto completamente, porque me gustaría mucho más trabajar en Puerto Rico que en Argentina“, indicó Sousa.

De hecho, manifestó sentirse sorprendido ante la decisión de Quiñones de dejar la franquicia local. “Me sorprendió mucho porque yo puedo comprender que una directora o una organizadora de algún certamen internacional renuncie porque su trabajo ha sido defectuoso o mediocre o lo que fuera, pero en el caso de Denise no, porque Denise demostró ser mucho mejor que muchas y muchos haciendo sus concursos y escogiendo sus candidatas“, apuntó.

Por 38 años consecutivos, Sousa fue el presidente de la Organización Miss Venezuela, donde fue director de las franquicias de Miss Venezuela Universo, Míster Venezuela Mundo, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional, desde el año 1981 hasta 2018.

Durante ese tiempo ganó siete coronas de Miss Universe, siete de Miss International y seis de Miss Mundo. Además, logró que por primera vez en la historia del concurso, reinas venezolanas se coronaran como soberanas por dos años consecutivos.