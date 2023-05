Osmel Sousa opina sobre discriminación a Vinícius: "Estoy sorprendido con cómo está el mundo"

El "Zar de la belleza" compartió con sus seguidores en instagram el lamentable hecho de racismo contra el futbolista brasileño Vinicius Jr en medio de un partido en España, ante lo que Sousa aseguró estar en desacuerdo.

“Estoy sorprendido con cómo está el mundo. Esa cosa que pasó en España, en el estadio con este muchacho moreno, que le dijeron de todo y hasta salió hasta llorando, me parece de terror. ¿Eso existe todavía? ¡Qué horror! Yo estoy en contra del racismo y de la discriminación racial”, expresó.

Asimismo, Osmel aseguró que no usa la palabra “negro” para discriminar, sino que la emplea con mucha frecuencia pero con otra intención. “Esa palabra que dicen que está prohibida, yo se la digo aquí mucho a la gente de cariño: ‘Oye, negrita, ven acá’. Y, por ejemplo, tengo una ahijada que le tengo mucho cariño y le digo negrita, pero se lo digo de cariño y es aceptada, pero en otros países esa palabra no se puede decir”, mencionó.

Fue en un post de Instagram en el que Osmel Sousa criticó el racismo. Aprovechó para aclarar que, contrario a lo que muchos creen, él no discrimina a las personas por su color de piel.

El cubano de nacimiento recordó que cuando estaba al mando del Miss Venezuela, había un grupo de personas que afirmaban que Sousa no incluía chicas morenas en el concurso, con lo que aseguró que no inscribía "ni morena ni blanca que no fuera bonita".

Asimismo, agregó que cuando trabajaba con OPA Publicidad, que se encargaba de organizar y celebrar el certamen de belleza más antiguo del país, incluyó “una negra preciosa que tenía un cuerpo divino, que se llama Miúrica Yánez”.

Se refirió a Miss Bolívar 1981, una modelo de 1,80 de estatura y con medidas perfectas: 90-60-90. Ese año, participó junto a Irene Sáez, Pilín León y otras reinas, quedando de sexta finalista y logró ganar las bandas de Miss Amistad y Miss Elegancia.