Osmariel Villalobos: Juez que conoce mi denuncia considera que hay un “delito” [+Videos]

La modelo y animadora venezolana Osmariel Villalobos aseguró este domingo a través de su cuenta Instagram que el juez de la causa que sigue contra su expareja considera que hay un “delito”.

El martes 17 de agosto, en Marbella, España, en frente de un juez declaró mi expareja y yo, y luego de muchísimas horas el juez considera que hay un delito, hay un informe del médico forense que evaluó mis lesiones, y el caso no se archiva, el caso continúa”, afirmó la presentadora zuliana mediante un video que publicó en la red social.

Señaló la exmiss que se están tomando las declaraciones de los testigos y están buscando otros más que declaren en el tribunal, además de evaluar cámaras de seguridad. Se manifiesta “confiada” y “tengo muchísima fe”.

También apuntó que “se está queriendo manipular, cambiar el sentido de los hechos”.

La denuncia comenzó porque pillé a mi expareja siéndome infiel, lo afronté, él me violentó, me maltrató y lo denuncié”, añadió Villalobos.

“Ahora lo más importante no es eso, lo más importante es que Osmariel está extorsionando a su pareja por más de un millón de dólares por su silencio. ¡Wow!”, expresó.

Dijo que hace unas tres semana la expareja de Osmariel compró un reloj muy costoso en Miami. “Como estábamos de viaje nadie lo podía recibir. Le pedimos el favor a una prima, para que lo recibiera”.

Cuando sucede todo lo que sucede, mi expareja llama inmediatamente a mi prima y le pide el reloj, que un amigo iba a busca el reloj. Mi prima me llama y me dice ‘prima, está pasando esto. ¿Qué hacemos?’ Yo (le dije) ‘entrégale el reloj’. ‘Prima, pero es que después lo podemos utilizar de manera de negociación si no te entregan tus cosas y si no te entregan a tu perro Helenos, podemos dar el reloj’. (Le dije) ‘No prima, yo no voy a negociar por un reloj. Entrega el reloj, no es nuestro'”, narró la presentadora.

“Yo no me he quedado con nada de nadie ni mucho menos he pedido dinero a cambio de mi silencio”, ratificó Villalobos, al tiempo que lamentó que no le entregarán sus pertenencias ni el perro.

Exhorta a los seguidores que hayan visto el video y que hayan presenciado lo ocurrido con ella, para que hagan los comentarios o testifiquen, puso a la orden su Instagram.

Hizo un llamado a las mujeres para que no se queden calladas, en caso de ser víctimas de violencia basada en género.