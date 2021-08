Osmariel Villalobos acudió a la corte y aclaró que no busca dinero de su exnovio

Osmariel Villalobos acudió a la corte en España el martes para ratificar sus acusaciones contra su expareja Germán Rosete. La venezolana demandó al empresario por una supuesta agresión.

La información fue confirmada por el programa de Telemundo “Suelta la sopa”, donde también se hicieron eco de recientes rumores en los que se afirma que la también modelo le estaba exigiendo un millón de dólares a Germán Rosete a cambio de quedarse callada, algo que llevó a muchos a catalogarla de “extorsionadora”, reseñó Chévere Life.

Osmariel Villalobos asegura que lo único que busca con la denuncia que puso en contra de Germán Rosete es justicia y que a ella no le interesa el dinero”, destacaron en la cuenta de Instagram del citado espacio de farándula.

El pasado 15 de agosto, la presentadora venezolana compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que detalla cómo su exnovio la agredió física y verbalmente tras descubrirlo en medio de una infidelidad en un centro nocturno.

El conductor Luis Alfonso “Lucho” Borrego, uno de los hosts del espacio, consiguió contactar a la Miss Earth Water 2012 a su salida del juzgado madrileño al que asistió.

“Ella me dice: ‘rotundamente no’. El juez le preguntó el día de hoy si quería una indemnización por las supuestas agresiones, o por las agresiones, y ella dice que no, absolutamente”, comentó Borrego en un extracto del espacio colgado en su cuenta de Instagram.

Según el presentador, también la interrogó sobre si ella y German Rosete se habían visto las caras durante el procedimiento. “Me dijo que la policía la tenía a ella totalmente custodiada, protegida; que a él le tomaron la declaración primero y a ella después”, contó.

El comunicador relató también que al preguntarle a la maniquí de 33 años si se sentía tranquila, esta le respondió que “en este momento sí”.

Ante la solicitud de Borrego de que le concediera una entrevista en cámara, Osmariel Villalobos le explicó que está consultado en la actualidad a sus abogados para saber cómo proceder, qué puede decir y qué no.