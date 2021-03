Orgullo venezolano: La “arepa de pabellón” llega a Netflix por Édgar Ramírez

El 12 de marzo se estrenó ¡Hoy sí!, la nueva película de Netflix protagonizada por Édgar Ramírez y Jennifer Garner. Desde su llegada a la plataforma de streaming el filme se ha mantenido en el top 10 en Venezuela.

El lunes la cuenta de Netflix Latinoamérica compartió una imagen de una escena de la película que desató una ola de buenos comentarios. En la foto del fragmento de la cinta se ve a Garner rellenando una arepa de pabellón con ayuda de Ramírez.

“Venezuela representando” fue el mensaje que acompañó la imagen de la cuenta de Twitter Netflix Latinoamérica.

“Arepas, lo mejor”, “Édgar es como la arepa, buenísimo”, “Édgar es nuestro símbolo patrio” fueron algunos de los comentarios en el tuit. Sin embargo, no fueron los únicos, pues inmediatamente empezó la interminable discusión sobre el origen de la arepa: Venezuela o Colombia, a lo que la cuenta de Netflix no dudó en responder con el buen humor que la caracteriza.

“Con esto se demuestra que no se puede hablar de arepas porque quieren empezar una batalla. Sabía que podría pasar… Toiko la oikoa” y “Ush, es que con usted no se puede. Tremenda cortada de nota, papi. Eso no se hace, te recomendaba una peli nomás”, fueron algunas de las respuestas.

¡Hoy sí!, del realizador peruano Miguel Arteta, está basada en el libro infantil de Tom Lichtenheld y Amy Krouse Rosenthal y cuenta la historia de dos padres que intentan decirle “sí” a sus hijos durante todo un día. Es el debut de Édgar Ramírez en la comedia.