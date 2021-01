Omar Enrique da positivo al Covid-19 [+Video]

El mereguero Omar Enrique anunció este sábado a través de un video en la red social Instagram que dio positivo al coronavirus.

Sentado en una cama, con suero y tapaboca, el cantante le deseó un feliz año a la ciudadanía e informó que fue diagnosticado el miércoles 30 de diciembre.

En el audiovisual, “El Príncipe del Merengue” aseguró, al mostrar una repisa con medicamentos e insumos médicos, que recibe todas las atenciones para combatir al Covid-19.

Agradeció a su familia y seguidores por la solidaridad mostrada y al presidente Nicolás Maduro por estar pendiente de él como un papá o una mamá.

“Esto no es un juego, me he sentido mal estos días así que cuídense que esto no ha parado. La gente que está en la calle, sin el tapaboca, sin tener ninguna medida de seguridad, piensen que esto es una realidad y es muy fuerte. Tomen conciencia que todavía estamos en pandemia”, puntualizó el artista.