Nuevo nombre, misma esencia: Luis Leal anuncia su faceta como artista en solitario

Música, originalidad y alegría fueron las características que adornaron el reencuentro de Luis Leal con la tierra que lo vio surgir como músico y cantautor: Maracaibo.

Con un recordado historial en la agrupación Voz Veis y la humildad que lo caracteriza, Luis regresó al Zulia para revelar su nueva faceta como solista en la que será conocido como "Leal" con su primera canción titulada "Me escapé".

"Empezar a hacer música propia es como tirarse en Bungee, hay que atreverse. Al principio tienes miedo, no sabes si va a funcionar, si la gente puede conectar con tus canciones, pero en vista de lo que he sentido con "Me escapé" creo que ha sido maravilloso y eso me ha dado mucho valor con este proyecto", expresó Leal.

En un encuentro con los medios de comunicación, el artista detalló que esta canción, estrenada en el mes de abril, representa el primero de muchos pasos en la transición que decidió tomar como cantante y compositor, siendo "leal" a su esencia basada en transmitir sentimientos que lleguen al corazón de sus fanáticos.

Yo quiero ser una contraparte a todo el lenguaje simplista que ahorita está en la música. Yo quiero transmitir sentimientos profundos, más de lo que la gente siente y no dice", apuntó.

Luis expuso que este primer tema fue creado en colaboración con el dúo Sanluis, y próximamente vienen más producciones en solitario con el empleo de diferentes géneros.

"Después de 'Me escapé' voy a lanzar una bachata", aseguró el cantante, quien agregó que en los próximos meses un disco titulado "Imperfecto" saldrá a la luz recreando distintos ritmos, pero siempre basado en su lema de "crear música sincera".

Showcase en Maracaibo y el reencuentro de Voz Veis

Luis extendió la invitación a un magnífico concierto pautado para este viernes #30Jun en el restaurante Señor Chang, en el C. C. Costa Verde, en Maracaibo, donde adelantó que reunirá en el escenario los temas que han marcado el éxito de su carrera: desde Voz Veis hasta su nueva cara como Leal.

Este sería la segunda oportunidad de presentar su espectáculo en solitario, luego de una alta receptividad en Caracas, ciudad en la que el músico pudo evidenciar el inmenso cariño que guardan los venezolanos hacia su música.

"El show en Caracas estuvo espectacular. La respuesta fue increíble, me sorprendió ver que había una expectativa de lo que estoy haciendo. Lo hice en Caracas y me fue extremadamente bien, no podía dejar de hacerlo en Maracaibo", afirmó.

Al conversar con el intérprete de "Aunque sea poco", y mencionar la capital zuliana fue inmediata la sensación de nostalgia que abrazó su semblante. "Maracaibo siempre va a ser el epicentro de cualquier cosa que yo quiera hacer. Siempre voy a estar acá", expresó.

La ciudad que lo apoyó desde sus inicios espera ansiosamente las 9:00 p. m. de este viernes para tomar asiento frente a la tarima y disfrutar de la voz de Leal, pero también se preparan para el gran reencuentro de los seis integrantes de la afamada agrupación este #4Oct.

"Con respecto a Voz Veis nosotros queremos enfocarnos en que la gente disfrute de la nostalgia, de un grupo que dió lo mejor de sí, que tuvo sus raíces aquí. Decidimos hacer un show en el que se plasmara eso, que las personas por última vez puedan disfrutar en vivo de las canciones que nosotros hicimos", manifestó.