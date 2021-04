Novela escrita por una venezolana tendrá adaptación cinematográfica en Netflix

Son cada vez más los fenómenos Young Adult salidos de historias que triunfan en Wattpad y que dan el salto a la pantalla. Ese ha sido el caso de novelas juveniles como Mi primer beso y After, cuyo éxito en la plataforma de lectura y escritura desembocó en su publicación en papel y, después, en su adaptación al cine.

Netflix España presentó varios proyectos nuevos en los que está trabajando tanto en pequeña como en gran pantalla. Entre ellos, anunció la adaptación de A través de mi ventana, un superventas escrito por la venezolana Ariana Godoy, y que también nació en Wattpad, donde alcanzó el número 1 en todo el mundo, reseñó el diario 20Minutos.

Tal y como anunció el servicio de VOD, el pasado 14 de marzo comenzó el rodaje de esta apuesta, dirigida por Marçal Forés y producida de Nostromo. La historia sigue a Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino.

La protagonista lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…

Netflix también lanzó un sugerente adelanto de pocos segundos, en el que vemos la mano de quien suponemos es Ares acariciar el colgante de Raquel.

Tú a tu vecino le llamas vecino. Raquel al suyo le llama “dios griego”. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @Arix05, empezó su rodaje el 14 de marzo. pic.twitter.com/mCkLIyIDHd — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

El tuit también desvela que Raquel tiene la costumbre de referirse a su amor platónico (al menos de momento) como “dios griego”, suponemos que como guiño al nombre del protagonista. Así, tenemos a la chica sencilla y enamoradiza, y al chico arrogante y mujeriego que se niega a enamorarse, una historia que, a juzgar por la novela, promete traer consigo altas dosis de seducción y escenas subidas de tono.

Los actores encargados de interpretarlos son Clara Galle y Julio Peña Fernández.

Publicada en 2019, A través de mi ventana es el primer libro de la trilogía protagonizada por los hermanos Hidalgo, todos ellos con nombres de dioses griegos. Le siguen A través de ti, centrada en el hermano mayor de Ares, Artemis; y A través de la lluvia, sobre el dulce Apolo, el menor de los Hidalgo.

Las comparaciones son odiosas, pero, a falta de saber más sobre este proyecto, son muchos quienes ya comparan la película con otros fenómenos del género como Tres metros sobre el cielo, basada en el bestseller de Federico Moccia, o la ya mencionada After.