Norkys Batista se defiende de críticas por mostrar sus senos “caídos”

La actriz y animadora Norkys Batista causó revuelo en las redes sociales luego de que subiera en Instagram una fotografía en la que sus senos sin duda alguna fueron los protagonistas.

Y es que, la criolla fue muy criticada por sus seguidores de tener los “senos caídos”. Sin embargo, ante la oleada de criticas y burlas, la misma actriz decidió responder a quienes la señalan por el aspecto en que lucen sus pechos asegurando que no le importan los cuestionamientos, pues para ella lo más importante es sentirse bien consigo misma.

“El vestido está hermoso. Toda bella tu, lo único es que para qué mostrar tanto los senos, eso no hace falta para realzar tu belleza”, escribió una seguidora.

“O sea no lo hago para resaltar nada, lo hago porque me gusta y ya, me gusta a mi“, le respondió Norkys.

Otro usuario destacó su nueva faceta como animadora del programa “Chic Al Día” y le sugirió mejorar su tono de voz.

“Bella. Lo único desfavorable desde mi humilde opinión es el tono de voz y las expresiones media raras que usas a veces, pero de resto muy lindas y cada día más acorde a su faceta laboral”, acotó el seguidor.

“Ok, gracias… Expresiones raras, es que esa es mi personalidad no lo puedo evitar”, se defendió Norkys.