“Nomadland” apunta al Óscar tras ganar como Mejor Película en los Critics

“Nomadland” sigue su camino indetenible para convertirse en la gran ganadora de la temporada de premios y conquistar la joya de la corona: el Oscar, ceremonia que se realizará en abril.

Hace siete días, el filme, de Chloé Zhao, ganó como Mejor Película en los Globos de Oro y el domingo repitió la historia en los Critics Choice Awards.

Gal Gadot presentó la categoría desde su casa, en una conexión en la que se pudo ver su avanzado estado de embarazo.

La película compitió contra “Mank”, “Minari”, “One night in Miami”, “Sound of metal”, “The Trial of the Chicago 7″, “La reina del Blues”, “Da 5 Blues”, “Hermosa venganza” y “News of the World”.

Fue una de las productoras, Mollye Asher, quien recibió el premio.

“Gracias a la Asociación de Críticos. Estoy muy honrada de aceptar este premio en nombre de mis co-productores. Gracias por apoyar este proyecto e incitar a la conversación. Gracias al elenco y al equipo, gracias a Chloé por dirigirnos con tanto amor. Nomadland se trata de escucharnos y contar historias”, comentó Asher.

Zhao también ganó un Critics Choice Awards como Mejor Directora, premio con el que también fue galardonada en los Globos de Oro.